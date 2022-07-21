Окупанти вгатили по ринку "Барабашово" в Харкові: фото з місця і подробиці про загиблих

росіяни 21 липня знову обстріляли Харків. Вгатили по людному місці – ринку "Барабашово". Його територія – розбомблена.

Окупанти атакували Харків близько 09:30. Обстрілювали серією. На жаль, є багато поранених та загиблі. Журналісти 24 каналу побували на місці подій.

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Вдарили у дуже людне місце

Загарбники вгатили по ринку "Барабашово". Неподалік – зупинка громадського транспорту та станція метро. У цьому місці завжди багато людей.

Внаслідок атаки 21 людина поранена, серед них – 4 важких і 1 дитина. Крім того, двоє людей загинули.

Місце, куди прилетіли ракети, – розбомблене. Журналісти показали фото, де розбиті магазинчики та знищені тролейбуси.

Наслідки обстріли ринку Барабашово у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал:

Що відомо про загиблих

На території ринку загинули продавець та велосипедист, пише "Суспільне". Вони отримали несумісні з життям поранення.

Продавець у момент обстрілу був на своєму робочому місці. Люди намагалися підтримати дружину загиблого. Ще один чоловік просто їхав на велосипеді.

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