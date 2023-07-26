Від удару дружину відкинуло: росіяни атакували будинок під Херсоном – загинула жінка
Джерело:Херсонська ОВА
Російські терористи 25 липня завдали удару по Антонівці, що поблизу Херсона. Під вогнем окупантів опинився будинок літнього подружжя.
Ворожий обстріл відбувся близько 23:00. За даними Херсонської ОВА, окупанти завдали артилерійських обстрілів, коли мирні люди готувалися до сну.
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Росіяни вдарили по Антонівці з артилерії
Унаслідок обстрілу армії Росії 72-річна жінка отримала надто важкі поранення. Лікарі, які прибули на місце трагедії, констатувати смерть.
Дивом вцілів 74-річний чоловік. У нього діагностували легкі поранення живота. Потерпілому надали медичну допомогу, від шпиталізації він відмовився.
Потерпілий чоловік розповів деталі артилерійського обстрілу. За його словами, під час обстрілу був сильний вибух. На момент обстрілу його дружина, яка загинула, сиділа за столом.
Унаслідок прильоту жінку відкинуло й вона отримала смертельні поранення. Також у Херсонській ОВА показали відео наслідків обстрілу будинку в Антонівці.
Росіяни з артилерії обстріляли будинок в Антонівці: дивіться відео наслідків удару
Росіяни обстрілюють Херсонщину: останні новини
- Російські окупанти 9 липня вдарили по Бериславу в Херсонській області. Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні.
- Внаслідок обстрілу постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу.
- Також 7 липня російська армія знищила школу в селі Інгулець Дар'ївської громади. На щастя, внаслідок обстрілу школи на Херсонщині ніхто не постраждав.
- Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк інформувала, що росіяни сконцентрували свої удари на трьох напрямках.
- Продовжує потерпати від керованих авіабомб Бериславський район. На Очаківському напрямку росіяни намагаються обстрілювати Дніпровсько-Бузький Лиман та прибережну смугу Куцурубської громади. У напрямку Антонівського мосту росіяни обстрілюють артилерією.