Помер у власному ліжку: російська атака вбила чоловіка на Чернігівщині

Вночі росіяни знову атакували Чернігівську область. На жаль, загинув чоловік. Також поранень зазнав підліток.

29 квітня росіяни потужно обстріляли прикордонне село Чернігівської області. Росіяни поцілили по житлових будинках, коли люди ще спали. Слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції збирають доказову базу воєнних злочинів росіян.

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Внаслідок обстрілу є загиблий і поранений

Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Під час обстрілу він мирно спав у своєму ліжку.

Також поранень зазнав 14-річний підліток, йому пошкодило руку. Поліцейські під обстрілами евакуювали його та передали медикам.

29 квітня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл. Співробітники групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверщини разом із медиками та рятувальниками одразу ж виїхали на допомогу,

– мовиться в повідомленні.

Вже 12:00 російські загарбники продовжили обстрілювати прикордонні села зі ствольної артилерії. Пошкоджені та зруйновані будинки, господарчі будівлі та автівки місцевих мешканців. Один з вибухів вбив коня на території приватного господарства. Багато населених пунктів району залишились знеструмлені.

Правоохоронці відкрили провадження за порушення законів та звичаїв війни

Слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції збирають доказову базу воєнних злочинів російських загарбників. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також слідчий поліції відкрив провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.