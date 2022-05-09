Росіяни обстріляли з "Градів" Широківську громаду на Дніпропетровщині
Джерело:Валентин Резніченко у телеграмі
Російські окупанти продовжують цинічні обстріли мирних українських населених пунктів. Ворог завдав удару по Широківській громаді, що на Дніпропетровщині.
Загарбники застосували реактивні системи залпового вогню близько 10:35 години 9 травня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.
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Знову ворожа атака. Орки обстріляли з "Градів" Широківську громаду,
– зазначив посадовець.
Зі слів глави ОВА, у Ганнівці один будинок зруйнований і ще декілька – пошкоджені. Місцеві мешканці не постраждали, більшість із них виїхали. Наразі село без світла, працюють електрики.
Попередні обстріли Дніпропетровщини
- Російські загарбники 29 березня завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині. Під прицілом ворога опинилися одразу два міста – Нікополь і Павлоград.
- Окупанти 17 квітня атакували село в Зеленодольській громаді. Внаслідок дій ворога загинув цивільний.
- Того ж дня противник здійснив реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С". Росіяни гатили забороненими касетними боєприпасами по Мар'янському.
- Окупанти 29 квітня застосували "Гради" під час обстрілу двох селищ у Криворізькому районі.
Ракетний обстріл Дніпра
Своїми ракетами окупанти дістають і до обласного центру – Дніпра. Так, 4 травня ворог завдав по місту удару двома ракетами. Одну з них збила система протиповітряної оборони. Друга ж поцілила у залізничну інфраструктуру. Попри руйнування через атаку з повітря, місцеві не постраждали.
Згодом обстріл прокоментували в Укрзалізниці. Вказали, що у регіоні тимчасово зупинився рух потягів, підтвердивши, що росіяни знову націлилися на руйнування залізничних сполучень.
Неподалік від місця події дніпряни помітили розбиті вибуховою хвилею шибки вікон і навіть скло з автобусної зупинки. З огляду на це можна говорити про велику силу ракетного удару.
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