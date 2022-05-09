Росіяни обстріляли з "Градів" Широківську громаду на Дніпропетровщині

Російські окупанти продовжують цинічні обстріли мирних українських населених пунктів. Ворог завдав удару по Широківській громаді, що на Дніпропетровщині.

Загарбники застосували реактивні системи залпового вогню близько 10:35 години 9 травня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Знову ворожа атака. Орки обстріляли з "Градів" Широківську громаду,

– зазначив посадовець.

Зі слів глави ОВА, у Ганнівці один будинок зруйнований і ще декілька – пошкоджені. Місцеві мешканці не постраждали, більшість із них виїхали. Наразі село без світла, працюють електрики.

Попередні обстріли Дніпропетровщини

Російські загарбники 29 березня завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині. Під прицілом ворога опинилися одразу два міста – Нікополь і Павлоград.

Окупанти 17 квітня атакували село в Зеленодольській громаді. Внаслідок дій ворога загинув цивільний.

Того ж дня противник здійснив реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С". Росіяни гатили забороненими касетними боєприпасами по Мар'янському.

Окупанти 29 квітня застосували "Гради" під час обстрілу двох селищ у Криворізькому районі.

Ракетний обстріл Дніпра

Збройні Сили України 27 квітня збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету . Уламки впали на галявині, нікого не зачепивши. Руйнувань і постраждалих не було.

Своїми ракетами окупанти дістають і до обласного центру – Дніпра. Так, 4 травня ворог завдав по місту удару двома ракетами. Одну з них збила система протиповітряної оборони. Друга ж поцілила у залізничну інфраструктуру. Попри руйнування через атаку з повітря, місцеві не постраждали.

Згодом обстріл прокоментували в Укрзалізниці. Вказали, що у регіоні тимчасово зупинився рух потягів, підтвердивши, що росіяни знову націлилися на руйнування залізничних сполучень.

Неподалік від місця події дніпряни помітили розбиті вибуховою хвилею шибки вікон і навіть скло з автобусної зупинки. З огляду на це можна говорити про велику силу ракетного удару.

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