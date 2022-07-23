росіяни обстріляли Харків з "Гіацинтів": розповідь очевидця, який хотів втекти від війни

Харків майже щодня перебуває під вогнем ворожої артилерії. російські окупанти нещадно обстрілюють житлові квартали, заклади освіти із різних видів артилерії.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона також зазначила, що на жаль, у Харкові за сьогодні вже було два обстріли, близько 6:30 ранку місто обстріляли з артилерії – центральна частина міста постраждала у двох місцях. Також зазнав руйнувань і заклад освіти.

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На щастя, руйнування незначні – це не ракетний удар, але вікна пошкоджені, також дуже сильно постраждала прилегла територія, каже кореспондентка.



Територія університету дуже постраждала / Фото Анни Черненко для 24 каналу

За словами Анни Черненко, попередньо, Харків обстріляли із установок "Гіацинт-Б", це радянська ствольна гармата калібром у 152 міліметри.



окупанти обстріляли Харків осколково-фугасними снарядами / Фото Анни Черненко для 24 каналу

Історія чоловіка, який виїхав із окупації та вижив після міни

Анні Черненко вдалось поспілкуватись із свідком удару, Віктором, який переїхав до Харкова, аби трохи повернутись до нормального життя, адже сам він із міста, де зараз активні бойові дії.

У Тишках мене війна застала, потім "руські" зайшли і через два місяці я на міні підірвався. Мене відвезли у бєлгород, а уже з лікарні я через Латвію, Литву та Польщу повернувся до Харкова,

– розповідає Віктор.

За його словами, у перший місяць ще була їжа, а вже на другий місяць були проблеми. Гуманітарної допомоги ми теж не отримували, довкола окопи і техніка – по вулиці майже ніхто не ходив.



На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не загинув / Фото Анни Черненко для 24 каналу

Цілодобово були обстріли, ми ховались у погребах, але вони не були глибокими, додає місцевий.

"Я нарахував, що мені пощастило близько 15 разів, адже й у дворі падали снаряди і коли на міні підірвався, мені сказали, що я мав би бути без ніг", – ділиться пережитим пан Віктор.



Як правило, найбільше постраждали вікна / Фото Анни Черненко для 24 каналу

За словами кореспондентки, історія цього чоловіка просто неймовірна, адже він проїхав ледь не пів світу, аби повернутися в Україну та пережив чимало страждань.

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