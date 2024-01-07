Росія вдарила з "Ураганів" по Харківщині, є жертва й постраждалі: моторошні наслідки атаки

У неділю 7 січня окупанти обстрілюють Куп'янський район. Гатять із різних видів озброєння по різних населених пунктах, у тому числі касетними боєприпасами.

У селі Нечволодівка Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув 50-річний чоловік. А в селі Сенькове Куп'янського району уламок поранив 17-річного юнака.

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Що відомо про атаку по Харківщині 7 січня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Нечволодівці Куп'янського району загинув чоловік. Пораненій жінці допомогли на місці.

Обстріл пошкодив приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди. Він стався близько 14:20.

Синєгубов назвав атаку черговим злочином російських окупантів проти цивільного населення.

Наслідки обстрілу Харківської області 7 січня / Фото Харківська обласна поліція та Олег Синєгубов

Деталі від правоохоронців про обстріл Нечволодівки

У поліції Харківської області детально розповіли про обстріли регіону. Там указали, що 7 січня росіяни з різних видів озброєння обстрілюють населені пункти Куп'янського району, селища Липецької територіальної громади, Вовчанськ.

Поліцейські додали, що Нечволодівку обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган", а окрім жінки було поранено ще й чоловіка.

Наслідки обстрілу Харківщини 7 січня / Фото Національна поліція

Які населені пункти Харківської області обстріляли росіяни 7 січня і які наслідки:

У Вовчанську пошкоджені двоповерховий будинок, приватні домоволодіння, в одному з будинків зайнялася пожежа.

Населені пункти Липецької територіальної громади ворог обстрілював із РСЗВ з касетними боєприпасами . Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, автомобілі. На місці події працюють слідчо-оперативна групи, криміналісти та вибухотехніки.

. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, автомобілі. На місці події працюють слідчо-оперативна групи, криміналісти та вибухотехніки. Окупанти з РСЗВ обстріляли село Сенькове Куп'янського району. Осколкове поранення дістав 17-річний хлопець.

Прокурори порушили справу

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

У Харківській обласній прокуратурі заявили: прокурори у взаємодії зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені росіянами.

Населені пункти Харківщини дуже близько до Росії

Липецька територіальна громада та Вовчанськ – це фактично кордон із країною-агресором. А от Нечволодівка та Сенькове розташовані трохи далі від кордону, вглиб України.

Де розташована Липецька територіальна громада, яку росіяни обстріляли касетними боєприпасами: показуємо на карті

Чи можуть харків'яни бути спокійними

Окупанти сунуть на Куп'янському напрямку Харківської області. Чи може це загрожувати безпосередньо обласному центру – читайте в нашому матеріалі.