Напередодні Різдва росіяни майже 40 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

7 січня 2023, 11:30
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Джерело:

Ярослав Янушевич

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. Вороги гатили по регіону і напередодні Різдва 6 січня.

Загарбники 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Ганушевич.

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Били по житлових кварталах

Під вогнем опинились мирні населені пункти області. Росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сам Херсон обстріляли 9 разів – гатили по житлових кварталах міста.

Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки, а також у будівлю пожежної частини.

Через обстріли загинула 1 людина – рятувальник, 7 мешканців Херсонщини зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

Обстріли Херсона: що відомо

  • Після деокупації Херсонщини росіяни безжально обстрілюють регіон. Загарбники здійснюють атаки з Лівобережної частини, яка тимчасово під окупацією.
  • Наприклад, 5 січня вони обстріляли пожежну частину в Херсоні. Дивом минулось без жертв. Однак в той день окупанти вгатили ще й по будинку в центрі міста. На жаль, загинув 18-річний хлопець.
  • 3 січня окупанти 73 рази обстрілювали регіон. Тоді двоє чоловіків загинули на виїзді з Малої Олександрівки Бериславського району. Їхня автівка наїхала на вибухівку. Поранень зазнали 5 людей.
  • Перед цим окупанти обстріляли ринок у центрі Берислава. Кількох людей доправили до лікарні у важкому стані. 

Автор: Ольга Музика