росіяни обстріляли касетними боєприпасами селище на Харківщині: постраждали 2 людей

російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що ворог ракетними боєприпасами обстріляв селище на Харківщині. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

У День Незалежності України російські війська вкотре підтвердили свою схильність до тероризму. Ворог обстріляв низку областей, серед яких і Харківська.

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Атакували селище касетними боєприпасами

Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, касетними боєприпасами російські військові обстріляли селище Мала Данилівка. Воно розташоване у Харківському районі. Внаслідок цього пошкоджень зазнали приватні будинки, а також інфраструктура.

Відомо також про двох потерпілих внаслідок ворожої атаки. Їм медики надають усю необхідну допомогу. Решту відомостей повідомлять згодом.

Крім того, станом на 11:49 окупанти продовжували обстрілювати Дергачі. По них окупанти відкривали вогонь з артилерії.

Нагадую, що сьогодні упродовж дня на території Харківської області триває комендантська година. Ризик обстрілів є дуже високим. По можливості перебувайте в укриттях,

– закликав Синєгубов.

Неспокійним став День Незалежності для мешканців інших міст. Так, у Миргороді повідомили про чотири "прильоти". Невдовзі стало відомо, що ворог поцілив в об'єкт інфраструктури.

Про ракетний обстріл міста розповів глава ОВА Дмитро Лунін. Зауважимо, що вибухи сталися під час повітряної тривоги. На самій же території Полтавської області масові заходи скасували, щоб не ризикувати життями мешканців.

Невдовзі від нього надійшла додаткова інформація. Лунін розповів, що внаслідок обстрілу минулося без постраждалих, а також жертв.

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