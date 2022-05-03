Росіяни обстріляли Кочубеївську громаду на Херсонщині: є жертва й поранені
3 травня 2022 , 23:19Читать новость на русском
Російські окупанти обстріляли Кочубеївську громаду на Херсонищині. Внаслідок атаки ворога загинула людина, ще декілька отримали поранення.
Відповідну інформацію оприлюднила Кочубеївська сільська територіальна громада. Про це повідомили орієнтовно о 22:35 3 травня.
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Окупанти обстріляли Херсонщину: загинула людина
В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула,
– повідомила місцева влада.
Додали також, що влада з'ясовує інформацію щодо ступенів поранень постраждалих людей.
"Бережіть себе та своїх рідних! Не нехтуйте можливістю евакуюватись в безпечне місце!" – закликали у сільській громаді.
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