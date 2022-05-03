Росіяни обстріляли Кочубеївську громаду на Херсонщині: є жертва й поранені

Російські окупанти обстріляли Кочубеївську громаду на Херсонищині. Внаслідок атаки ворога загинула людина, ще декілька отримали поранення.

Відповідну інформацію оприлюднила Кочубеївська сільська територіальна громада. Про це повідомили орієнтовно о 22:35 3 травня.

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Окупанти обстріляли Херсонщину: загинула людина

В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула,

– повідомила місцева влада.

Додали також, що влада з'ясовує інформацію щодо ступенів поранень постраждалих людей.

"Бережіть себе та своїх рідних! Не нехтуйте можливістю евакуюватись в безпечне місце!" – закликали у сільській громаді.

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