Найбільші прильоти за час вторгнення: ексклюзивні фото обстріляного готелю у Миколаєві

Вночі 31 липня росіяни завдали найсильніших ударів по Миколаєву від початку вторгнення. Вгатили по готелю, спортивному комплексі, закладах освіти та СТО.

Обстріли поруйнували інфраструктуру. Крім того, пошкодили житлові будинки. Журналіст 24 каналу побув на місці "прильотів".

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Жахливі наслідки атаки

Окупанти накривали Миколаїв вогнем протягом години. Нарахували понад 10 "прильотів", ще 2 ракети збила система ППО. Під удар вкотре потрапили не військові об'єкти, а цивільні. Цього разу росіяни вирішили "демілітаризувати" готель та спортивний комплекс. На фото й відео видно, що вони – зруйновані.

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Були сильні пожежі

Окупанти використовували ракети С-300 та реактивні системи залпового вогню "Смерч". Після атаки виникло кілька пожеж. Зокрема, зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, 2 гаражі та 2 господарчі споруди.



Руйнування у Миколаєві / Фото Артура Зайонца, 24 канал



У будівлях повибивало вікна / Фото Артура Зайонца, 24 канал

На жаль, не обійшлось без жертв. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що загинули щонайменше 2 людей, ще кілька – постраждали. Згодом стало відомо, що загиблі – власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що, що росіяни влучили саме у спальню, де перебували бізнесмен та його дружина. Це свідчить, що вогонь корегували, тобто вбивство було навмисним.

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