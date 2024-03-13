Росіяни обстріляли Мирноград "Громом": у зруйнованій багатоповерхівці є загиблі
Джерело:Вадим Філашкін
Пізно ввечері 12 березня російські загарбники вдарили по Мирнограду Донецької області. Окупанти зруйнували багатоповерхівку. Є жертви.
На жаль, 2 людини загинули, ще 5 зазнали поранення внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Про це повідомив очільник Донецької ОВА.
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Що відомо про жертв і постраждалих
Близько 23 години окупанти скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1". Росіяни влучили в 5-поверхівку. Всього ударом пошкоджено 4 будинки.
На жаль, двоє людей загинули. Усі поранені отримують медичну допомогу. Вадим Філашкін розповів, що рятувальники витягли з-під завалів 13-річну дівчинку. Вона не отримала фізичних травм.
1 людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості. Пошукова операція на місці події завершена,
– заявив очільник ОВА.
Також наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно. Філашкін закликав берегти себе та евакуюватися.
У Сумах "Шахед" зруйнував 15 квартир
- Вранці 13 березня в ОВА повідомили, що внаслідок влучання російського "Шахеда" в житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, зокрема, 15 – зруйновані.
- За попередньою інформацією, з-під завалів врятували 10 людей.
- Вісім постраждалих мають травми різного ступеня тяжкості.
- На жаль, є загиблі. Інформація уточнюється, наголосили в ОВА.