Росіяни масовано атакували Селидове: є загиблий та постраждалі, серед яких – дитина
Джерело:Вадим Філашкін
У ніч проти 8 лютого росіяни вкотре обстріляли Донецьку область. Мовиться про атаку на місто Селидове Покровського району. Відомо, що внаслідок удару є загиблий та постраждалі.
Росіяни атакували місто близько 00:30. Є інформація щодо 1 загиблого. Ще 7 осіб постраждали.
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Які наслідки обстрілу
Під вогнем окупантів укотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором розташовуються багатоквартирні будинки.
За місцями влучань ворожих ракет, тип яких наразі з'ясовується, пошкоджено декілька житлових будинків та навчальних закладів, частину з них знищено.
Росіяни сім разів обстріляли місто – пошкодили 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали 8 автомобілів,
– мовиться в повідомленні Вадима Філашкіна.
Деталі щодо масштабів завданої шкоди ще встановлюють. Наразі відомо, що під час ліквідації наслідків нічного обстрілу рятувальники з-під завалів врятували 3 осіб.
На місці частково зруйнованого 3-поверхового житлового будинку рятувальниками з-під завалів врятовано 2-х осіб. Це жінка 1963 року народження і чоловік 1986 року народження,
– зазначили у ДСНС.
Зокрема, з однієї з пошкоджених квартир евакуйовано 5 осіб, серед яких – 6-річний хлопчик. З-під завалів приватного житлового будинку рятувальниками також врятовано ще одну жінку.
Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями. У дитини, до того ж діагностовано різану рану голови.
В результаті атаки росіян на мирне місто, на жаль, загинула 50-річна жінка, яка працювала сторожем та перебувала у службовому приміщенні. Її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.
Ліквідація наслідків атаки по місту / Фото ДСНС
Загалом рятувальники ліквідували щонайменше дві пожежі.
Вночі окупанти атакували не лише Селидове: основне
- Окупанти ввечері, 7 лютого, запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Вже згодом з'явилася інформація про прильоти по Миколаєву. Внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Також відомо, що пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та об'єкт спортивної інфраструктури.
- Водночас вибухи чули й в Одесі. Внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Пожеж зафіксовано не було.