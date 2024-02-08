Росіяни масовано атакували Селидове: є загиблий та постраждалі, серед яких – дитина

У ніч проти 8 лютого росіяни вкотре обстріляли Донецьку область. Мовиться про атаку на місто Селидове Покровського району. Відомо, що внаслідок удару є загиблий та постраждалі.

Росіяни атакували місто близько 00:30. Є інформація щодо 1 загиблого. Ще 7 осіб постраждали.

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Які наслідки обстрілу

Під вогнем окупантів укотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором розташовуються багатоквартирні будинки.

За місцями влучань ворожих ракет, тип яких наразі з'ясовується, пошкоджено декілька житлових будинків та навчальних закладів, частину з них знищено.

Росіяни сім разів обстріляли місто – пошкодили 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали 8 автомобілів,

– мовиться в повідомленні Вадима Філашкіна.

Деталі щодо масштабів завданої шкоди ще встановлюють. Наразі відомо, що під час ліквідації наслідків нічного обстрілу рятувальники з-під завалів врятували 3 осіб.

На місці частково зруйнованого 3-поверхового житлового будинку рятувальниками з-під завалів врятовано 2-х осіб. Це жінка 1963 року народження і чоловік 1986 року народження,

– зазначили у ДСНС.

Зокрема, з однієї з пошкоджених квартир евакуйовано 5 осіб, серед яких – 6-річний хлопчик. З-під завалів приватного житлового будинку рятувальниками також врятовано ще одну жінку.

Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями. У дитини, до того ж діагностовано різану рану голови.

В результаті атаки росіян на мирне місто, на жаль, загинула 50-річна жінка, яка працювала сторожем та перебувала у службовому приміщенні. Її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.

Ліквідація наслідків атаки по місту / Фото ДСНС

Загалом рятувальники ліквідували щонайменше дві пожежі.

Вночі окупанти атакували не лише Селидове: основне