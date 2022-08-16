Ворог завдав масованого обстрілу по Оріхову: загинула жінка

російські окупанти не припиняють шалених обстрілів населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту. Ворог намагається знищити все, що стоїть на його шляху.

росіяни шалені обстріли населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту. Від чергового удару окупантів постраждало місто Оріхів, що на Запоріжжі.

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Наслідки обстрілу Оріхова

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, російські окупанти стріляли по населеному пункту Оріхів з реактивних систем залпового вогню впродовж кількох годин. На жаль, росіяни вбили одну мирну місцеву жительку.

Також відомо, що як мінімум 6 людей отримали поранення. Троє з них – працівники компанії, яка працювала над відновленням електромережі.

Через масштабний обстріл руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури та десятки приватних будинків. Також детонація ворожих снарядів спровокувала пожежі, з якими наші рятувальники вже впоралися.

Обстріл Оріхова: фото

Війна росії з Україною: останні події

російські окупанти знову скерували свої снаряди на Харків та Миколаїв. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи у містах.

На території окупованого Донбасу в лікарнях масово помирають росіяни. У медиків немає препаратів та засобів для того, щоб рятувати їхні життя.

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