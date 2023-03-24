Росіяни поцілили у Пункт незламності в Костянтинівці: є загиблі

Російські терористичні війська вночі 24 березня обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Ціллю військ агресора став Пункт незламності.

Російські окупанти здійснили обстріли близько 1 години ночі. Армія Росії обстріляла місто із зенітно-ракетного комплексу С-300.

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Росіяни вдарили по Костянтинівці з С-300

Одна з ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша – поблизу нього. Внаслідок влучання російської ракети в Пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей.

Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з Бахмута, Часового Яру та Опитного Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У ДСНС повідомили , що рятувальники ліквідували наслідки ракетного обстрілу у Костянтинівці. За даними ДСНС,– 3 жінки та 2 чоловіків. Вдалося врятувати 1 людину, яку витягнули з-під завалів.

Наслідки обстрілу Костянтинівки / Фото Офіс генпрокурора

На ракетний удар по Костянтинівці відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що окупанти – звичайні терористи.

"Росіяни продовжують тероризувати Костянтинівку. Є влучання в Пункт незламності, відомо про 3 загиблих внаслідок обстрілів. Звичайні невдахи та терористи", – написав Єрмак.

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