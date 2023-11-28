Росія обстріляла місто на Сумщині: 7-річна дівчинка померла у лікарні, є ще загиблі
Джерело:Прокуратура Сумщини
Вдень окупанти вдарили з важкої артилерії по цивільній інфраструктурі міста Середина-Буда. Цей обстріл забрав життя трьох людей.
28 листопада близько 12:30 росіяни відкрили вогонь з РСЗВ по населеному пункту Сумської області.
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Семирічна дівчинка померла у лікарні
Ворожа атака зруйнувала щонайменше 5 приватних будинків. З-під завалів витягнули тіла двох загиблих жінок. Ще два чоловіки отримали поранення.
Також окупанти обірвали життя 7-річної дівчинки. На момент обстрілу вона разом з вітчимом перебувала в автомобілі. Обоє отримали поранення. Однак згодом стало відомо, що дитина померла у лікарні.
Тим часом Сумська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
Наслідки чергового злочину Росії / Фото Сумська обласна прокуратура
Окупанти вдарили ракетою по житловому району Запоріжжя
- Вранці 28 листопада противник завдав ракетного удару по Запоріжжю.
- Ушкоджень зазнали сім багатоповерхових будинків. У них повибивало вікна.
- У Запорізькій ОВА уточнили, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою типу "Іскандер". Ворог атакував територію підприємства в одному з районів Запоріжжя.
- Одна людина отримала легке поранення.