Окупанти вдарили по Шосткинському району: загинули 7 працівників Держлісгоспу

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. З артилерії вони обстріляли Шосткинський район, що на Сумщині. На жаль, не минулося без загиблих.

Моторошну звістку сповістив глава Сумської ОВА Володимир Артюх. За його словами, окупанти відкрили артилерійський вогонь.

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Накрили артилерією Держлісгосп

Внаслідок атаки з артилерії по Держлісгоспу у Шосткинському районі обірвалося життя 7 працівників. Глава ОВА підкреслив, що їх російські військові вбили.

Ворог продовжує знищувати нас. Продовжує робити те, щоб Україна здалася. Цього не буде. Бог покарає, Збройні Сили переможуть. Вся Україна переможе,

– наголосив він.

На Чернігівщині та Сумщині неспокійно

В ОК "Північ" поділилися інформацією щодо обстрілів областей за 13 червня. Згідно з наявною інформацією, окупанти продовжують тероризувати прикордонні населені пункти цих областей.

З 13:15 до 14:20 зафіксували 21 прихід по району населеного пункту Нова Гута. Ймовірно, окупанти били зі ствольної артилерії.

З 15:16 до 15:25 – 2 приходи по Леонівці. У цьому випадку ворог міг бити з міномета 120-міліметрового калібру.

З 15:43 до 16:15 зафіксували 3 приходи у районі Голубівки. Попередньо, по ній могли бити зі ствольної артилерії.

З 17:30 до 18:20 було вже 11 приходів по району Старої Гути. По ній росіяни теж могли бити зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав житловий будинок.

З 18:03 до 18:45 було вже 6 приходів по Голубівці, яку могли обстрілювати ствольною артилерією.

З 17:47 до 18:05 було ще 3 приходи по Новій Гуті, яку росіяни теж накривали ствольною артилерією.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила,

– кажуть в ОК "Північ".

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня росіяни цинічно завдали ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі. Внаслідок атаки по п'ятиповерхівці загинуло 11 людей: 8 чоловіків, 2 жінки, а також 17-річний хлопець. Також відомо про те, що поранень зазнали 36 людей.