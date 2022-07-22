росіяни вдарили по Слов'янську: є руйнування в центрі міста, 3 людей – поранені
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Окупанти знову атакували Слов'янськ. Гатили по житлових кварталах, тому вже відомо щонайменше про трьох поранених.
Так, Слов'янськ зараз – під постійним ударом. Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про 6 пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.
Читайте також Є загиблі й постраждалі: в ОВА повідомили деталі обстрілів Краматорська й Слов'янська
Обстрілювали касетними боєприпасами
За попередньою інформацією, росіяни обстріляли Слов'янськ касетними боєприпасами. Мер міста Вадим Лях розповів, що пошкоджено багатоповерхівки у центрі міста, на вулиці Торській та на Артема.
Сліди від обстрілів / Фото з телеграму Павла Кириленка
Криленко також опублікував відео з місць обстрілів. Там видно розбиті багатоповерхівки та вирви на землі від боєприпасів.
Обстріли Слов'янська: що відомо
Слов'янськ – прифронтове місто. росіяни хочуть захопити його, тому обстріли посилюються щодня.
- Наприклад, 19 липня російські військові накрили вогнем Слов'янськ. Окупанти вдарили по житлових будинках, де під завалами залишались люди. Згодом з-під завалів витягнули тіла двох людей.
- 15 липня Слов'янську також гатили з РСЗВ та випускали касетні снаряди. Загинула одна людина.
- 14 липня російські окупанти знову обстрілювали місто. Внаслідок атаки поранені 2 людей.
Дивіться більше – прикордонники готуються до боїв за Слов'янськ: відео