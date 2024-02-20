Загинула ціла родина: оприлюднили нові деталі жахливого удару ворога по Сумщині

Зранку 20 лютого російські загарбники вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумської області. Наразі з'явилися нові деталі удару по регіону.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки окупантів загинуло 2 людей. Однак наразі кількість, на жаль, збільшилася.

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Наразі оприлюднили нові деталі обстрілу

Орієнтовно о 05:00 російські загарбники здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в одному із житлових будинків.

Раніше зазначалося, що на місці влучання було ліквідовано пожежу, а також виявлено тіла двох загиблих, повідомлялося також про рятувально-пошукову операцію.

Наразі з'явилося уточнення інформації щодо наслідків ворожої атаки по Новослобідській громаді Конотопського району вранці. Відомо, що ворог ударив безпілотником.

Встановлено, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцент",

– мовиться у повідомленні Сумської ОВА.

Зокрема, як з'ясувалося, внаслідок влучання загинула ціла родина. Серед них мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок. Мовиться про бабусю та жінку, яка приїхала до близьких з іншого міста.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Злочини росіян будуть покарані, їм доведеться відповідати за кожного вбитого українця. Не пробачимо,

– додали в обласній адміністрації.

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