Маскарад закінчився плачевно: росіяни обстріляли своїх солдат та викрили власні позиції

Російські військові накрили артилерією своїх же співгромадян, які планували влаштувати диверсію в українському тилу. Загалом внаслідок помилки загинуло понад 40 окупантів.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що інцидент стався у Запорізькій області у селі Роботине. Росіяни своїми силами допомогли ЗСУ просуватися на Півдні.

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Росіяни обстріляли власних диверсантів

Група російських військових переодяглася в форму ЗСУ та планувала влаштувати диверсію в українському тилу. Проте росіяни помітили власні війська з безпілотника та прийняли їх за українців. Вони одразу передали координати диверсантів – по них відкрила вогонь російська артилерія.

Внаслідок "дружнього вогню" загинуло 32 окупанти. Окрім цього, через атаку росіяни викрили власні позиції. Збройні Сили України накрили місцеперебування російської артилерії касетними боєприпасами. Додатково загинуло ще 19 осіб.

Ворог почав тиснути сильніше, тому на фронті почастішали випадки таких неузгоджених дій,

– заявили росіяни.

Росіяни заявили, що винним у "трагедії" став командир окупантів, який нічого не повідомив про підготовку диверсії. Після "дружнього вогню" він втік від росіян. Наразі його шукають.

Ситуація на фронті: що відомо