Окупанти масовано обстріляли Вугледар: зірвана евакуація людей

Російські окупанти вкотре обстріляли Вугледар, що на Донеччині. Через це була зірвана евакуація місцевих мешканців.

Людям так і не вдалося виїхати з міста. Нині правоохоронці відстежують ситуацію, щоб врятувати їх.

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Окупанти зірвали евакуацію у Вугледарі

Родина з трьома маленькими дітьми 25 січня мала бути вже у безпеці. Вони були в укритті за 2 кілометри від позицій ворога, під постійним вогнем.

Коли родина погодилася виїхати, то з самого ранку російські окупанти здійснили масований обстріл Вугледара.

Попри хаотичні удари ворога, екіпаж поліції продовжив шлях і заїхав у палаюче, затягнуте димом місто. Поліцейські розраховували дочекатися моменту тиші, щоб урятувати дітей. Але він так і не настав,

– зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці відстежують ситуацію, щоб, як тільки буде шанс, – евакуювати родину з дітьми.

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Поліція Донеччини закликає мешканців не відкладати евакуацію.

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