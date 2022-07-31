Миколаївці, що потрапили під обстріл окупантів на зупинці, потребують допомоги
Джерело:"Корабелів Інфо"
Окупанти потужно обстрілюють житлові райони Миколаєва. 29 липня вони вгатили касетними снарядами по зупинці з людьми. Сім'я постраждалих потребує допомоги.
Під обстріл потрапив 44-річний Андрій Комаров та його 20-річна донька Вікторія. У момент обстрілу вони разом зі своєю собакою переходили дорогу.
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Сім'я втратила єдиного годувальника
Батько помер в лікарні. Медики боролись за його життя, але, на жаль, марно. Дружина загиблого Олена розповіла, що її чоловік був неймовірно добрий і чуйний.
Ми з ним ніколи не сварилися. Він дуже дбав про нас, дуже любив. Він так оберігав і дорожив нашою донькою... Не знаю, як жити без нього,
– говорить Олена.
Андрій був програмістом. Від початку вторгнення він відмовився від співпраці з російськими замовниками. Шукав підробіток, оскільки був єдиним годувальником в сім'ї.
Загиблий Андрій / Фото "Корабелів Інфо"
Донька вижила, але має важкі поранення
Вікторія після обстрілу потрапила до реанімації. Її вже перевели до відділення, вона прийшла до тями. Дівчина перенесла кілька складних операцій, оскільки мала наскрізне поранення ноги, багато осколкових поранень у руках і ногах, роздроблене ліве стегно.
Лікарі кажуть, що дівчина буде ходити. Щоправда, вона потребує тривалої реабілітації, будуть операції.Важливо! Мати з донькою залишились на самоті зі своїм горем. Сім'я потребує допомоги. Номер картки: 5457 0822 2476 9575 – Вікторія Комарова.
Обстріл зупинки в Миколаєві: коротко
- Вранці 29 липня ворог обстріляв Миколаїв касетними боєприпасами. Попередньо було відомо про 5 жертв та десяток травмованих.
- Вибухи прогриміли вже після відбою, після цього сирени в області пролунали знову.
- росіяни вдарили поруч із зупинкою громадського транспорту.
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