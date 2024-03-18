КАБами рівняють Сумщину із землею: чого прагне Кремль

Російські війська тероризують мирне населення постійними обстрілами у Сумській області. Лише за добу в регіоні сталося 486 вибухів. Постраждали 46 населених пунктів у 16 територіальних громадах.

Масштабний терор в прикордонній смузі з використанням КАБів – це метод залякування, до якого Росія буде вдаватися ще не один раз. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, чому окупаційна армія збільшила удари по Сумщині.

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Чи зможе ворог окупувати Сумщину

Росіяни каталізували використання коригованих авіаційних бомб й зрівнюють із землею села в прикордонній смузі Сумської області. До слова, 18 березня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Конотопа.

Питання, як далі буде діяти Владімір Путін. Росія може хіба що кошмарити прикордонні села, але навряд чи ворогу вдасться захопити Сумську область через брак відповідного ресурсу,

– мовив Коваленко.

Він наголосив, що зараз путінський режим не спроможний навіть в прикордонній смузі з боку Росії зупинити рейди Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону.

Однак цілком можливо, що після виборів та інавгурації на Росії може розпочатися загальна мобілізація. Нині потреба в людському ресурсі агресора – приблизно до пів мільйона особового складу.

Кремлю потрібна мобілізація, щоб підсилити своє угруповання окупаційних військ в зоні бойових дій та активізації наступальних дій у напрямку Часового Яру та Куп'янська, які пріоритетні для російських загарбників,

– зазначив військо-політичний оглядач.

З іншого боку, їм не вистачить цього ресурсу для того, щоб сформувати нові армійські корпуси, повністю його штатно укомплектувати та відкрити другий фронт.

"Росії не вистачить ресурсу для повторного наступу на Київ або Харків з території Бєлгородської області, або захоплення Сум та Сумської області. Хоча вони максимально намагаються цим терористичними діями чинити морально психологічний тиск на місцеве населення", – додав Коваленко.

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