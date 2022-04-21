Росіяни оголосили мобілізацію чоловіків на захопленій Херсонщині

Російські загарбники хочуть кинути в бій мирних українців на тимчасово захоплених територіях Херсонщини. Там починають вишукувати чоловіків.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, росіяни почали примусово мобілізувати чоловіків, які проживають на окупованій території Херсонської області.

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Хочуть зробити "перепис населення"

Окрім цього, окупанти планують провести так званий "перепис населення". Вони ще й заборонили людям переміщатися між містами.

У період 2-10 травня – "перепис населення". Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами, – йдеться у повідомленні.

Додамо, російські окупанти хочуть провести "референдум" щодо створення псевдореспубліки в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Його планують зробити 1 травня.

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