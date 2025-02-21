Росія планує оголосити про "перемогу" у війні проти України: у ГУР назвали дату

Окупанти готують нову дезінформаційну кампанію. Українська розвідка попередила про наміри росіян.

У Кремлі наказали пропагандистам максимально скористатися з поновлення дипломатичних відносин США і Росії для просування потрібних йому наратиів. Йдеться про переговори делегацій щодо війни в Україні у Саудівській Аравії, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Що задумав ворог

За даними української розвідки, у Росії збираються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" – 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО", оскільки тривалий час російська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для ворожої пропаганди – статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту",

– пояснили у ГУР.

Також спецслужбам наказали атакувати європейських партнерів України, які нарощують підтримку нашої держави. Для таких країн Кремль застосовує штамп "ворогів миру".

У Центрі протидії дезінформації теж попередили про особливий сплеск російської пропаганди. Там наголосили, що "протягом лютого – весни – літа 2025 року буде активна інформаційна війна".

До слова, нова адміністрація США "заразилася" московською пропагандою і робить заяви на її користь. Зокрема, у пастці росіян опинився і сам президент Дональд Трамп.

Раніше у Bloomberg писали про плани американського очільника досягнути припинення вогню до Великодня, який і римо-католики, і православні святкуватимуть 20 квітня 2025 року. Тим часом Financial Times зазначав, що розглядають також іншу дату – 9 травня.

На думку голови розвідки Кирила Буданова, бойові дії в Україні можуть припинитися у 2025 році. Очільник ГУР зазначив, що, хоча Київ та Москва мають протилежні позиції, обидві сторони прагнуть припинення вогню. Крім того, генерал розкрив наміри окупантів посварити Україну та Польщу.