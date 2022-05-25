Росіяни окупували вже 95% території Луганської області, – Гайдай

Росія окупувала 95% території Луганщини. Обстріли не припиняються. Водночас на підконтрольних районах області залишається 40 тисяч людей.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він наголосив, що ситуація на Луганському напрямку складна.

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Ситуація на Донбасі – надзвичайно погана. Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються взагалі. Траса "Лисичанськ-Бахмут" обстрілюється. Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости,

– розповів Гайдай.

Попри складну ситуацію вдалося завезти гуманітарні вантажі жителям. Їх на підконтрольній Україні території залишається понад 40 тисяч людей, з них до 15 тисяч – у Сєвєродонецьку (який не оточений) та селах громади. Люди евакуюватися не хочуть, додав очільник Луганщини.