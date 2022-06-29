До Зміїного ворог пригнав великий десантний корабель, у морі тримає понад 15 крилатих ракет

Росіяни продовжують посилювати свої позиції на острові Зміїний. Загроза ракетного обстрілу з Чорного моря також залишається високою.

Ситуація у Чорному морі залишається складною. Ворог продовжує блокувати судноплавання та загрожує Україні ракетними обстрілами

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Чорне море: чим займаються російські окупанти

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", операція росіян на острові Зміїному триває. Після шторму корабельне угруповання ворога поповнилося одним великим десантним кораблем.

Що стосується загрози ракетних обстрілів України з Чорного моря, то вона залишається високою. Ворог тримає в акваторії моря близько 15 крилатих ракет.

Громадян закликають за жодних обставин не ігнорувати сигналу повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття у разі небезпеки.

Війна Росії з Україною: останні події

НАТО звернулося до Росії та Білорусі через війну проти України. Альянс закликав окупантів припинити військові дії та брехню, а білорусів – в усьому сприяти загарбникам.

Росіяни не цураються шалених злочинів проти мирних українців. Вони відверто хизуються ними своїм родичам, а ті у відповідь лише регочуть.

Росіяни почали бомбардувати мирні українські міста своєю авіацією. Вони підлітають до нашого кордону та запускають ракети, не заходячи на територію України, що по них не спрацювали наші сили ППО.

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