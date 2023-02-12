Крим та ЗАЕС можуть лишитися без води: росіяни осушують Каховське водосховище

Росіяни спускають воду з Каховського водосховища, намагаючись тримати підвищеним рівень води нижче в Дніпрі. Так ворог намагається попередити український наступ.

Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Однак після таких дій більше негативних наслідків буде для росіян, переконаний він.

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"Україні це більш-менш вигідно, адже росіяни не зможуть виростити і вкрасти зерно на зрошувальних поля Херсонщини, вони не зможуть подати воду в Крим. Також не зможуть запустити вкрадену в нас Запорізьку АЕС," – наголосив Молчанов.

Наслідки осушування

За повідомленнями активіста, зараз рівень води впав на два метри, порівняно із звичайним рівнем в цей період. Якщо вода впаде ще на один метр, то охолоджувальної ставок Запорізької АЕС не зможе наповнюватися, а якщо вода впаде на 2 метри, то припиниться водопостачання до Криму.

Молчанов переконаний, що зараз росіяни розуміють свою неготовність до українського наступу і бояться його. Тому готові жертвувати своїми "здобутками", аби зупиняти український наступ високою водою.

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