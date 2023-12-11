Росія перекинула резерви під Синьківку: Сирський розповів мету ворога

Російські війська цілодобово наступають у районах Куп'янська, Кремінної та Бахмута, але зазнають значних втрат. Водночас окупанти почали перекидати резерви під Синьківку на Харківщині.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, ворог намагається заблокувати Куп'янськ.

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Щоб створити умови для блокування Куп'янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, зазнає значних втрат у живій силі. У зв'язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві,

– зазначив Сирський.

Крім того, за його даними, активні наступальні дії російські війська здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

Ворог постійно доукомплектовує підрозділи

На Лиманському напрямку противник веде наступ, щоб витіснити наших військових за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

"Росіяни ведуть безуспішні штурми на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснюють переміщення особового складу з території Росії для доукомплектування штурмових підрозділів", – зазначає Сирський.

Також він повідомив про "значні зусилля", які російські сили зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута.

Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту,

– написав командувач.

Олександр Сирський зазначив, що противник продовжує ведення наступальних дій на трьох напрямках – Куп'янському, Лиманському та Бахмутському, але, попри складні умови та безперервні наступальні дії, українські захисники утримують займані рубежі.

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Більше про ситуацію на фронті

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили російські атаки на семи напрямках, найбільше – 49 атак – на Авдіївському напрямку, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.