Окупанти в Маріуполі в паніці передислоковуються і перекидають ППО у Крим, – "Атеш"

У Криму стає все більш неспокійно та небезпечно для російських військових. партизани повідомляють, що окупанти перекидають засоби ППО на окупований півострів.

Окупанти у Маріуполі в паніці змінюють позиції та перекидають системи протиповітряної оборони до тимчасово купованого Криму. Це почалось після ударів по Донецьку та Луганську.

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Росіяни заселятимуться в житлових кварталах

Після успішних ударів у Донецьку та Луганську агенти "Атеш" спільно з "Маріуполь.Спротив" фіксують активну передислокацію окупантів. Агент партизанів із військовослужбовців Росії розповів, що їм надійшло розпорядження заселятися в житлових кварталах для збереження техніки та особового складу.

Крім цього, росіяни вирішили підсилити ППО Криму. Вони перекинули туди установки, які до цього захищали повітряний простір Маріуполя.

Агенти руху "Атеш" закликають мешканців Маріуполя та Донецька передавати їм інформацію, адже вони точно знають, що з нею робити.

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