Логістика росіян дуже страждає: про що свідчить постійний рух ворожої техніки з Маріуполя

Окупанти перекидають свої сили через Маріуполь, зокрема, на Бердянський напрямок. Ворог намагається перекидати боєкомплекти, військову техніку та солдатів. Та з логістикою у російської армії все дуже погано.

Про це 24 Каналу заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що росіяни нервують. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, за останній тиждень побачили 80 – 90 вантажівок окупантів, які їхали у напрямок Бердянська.

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"Постійно передислоковують військову техніку. У них раніше як її завозили, десь ховали. Уже такого не буває", – сказав Забавін.

Тепер росіяни постійно вимушені її переміщувати. Адже, якщо техніка таки певний час постоїть, то туди прилітає "бавовна".

"Коли їде там цілий рух карет швидкої допомоги з маячками – це означає, що їдуть забирати двохсотих, трьохсотих окупантів. Адже, на жаль, на виклики цивільного населення швидка допомога практично не приїжджає", – сказав депутат Маріупольської міської ради.

Росіяни перекидають техніку через Маріуполь: дивіться відео

Окупанти намагаються перекидати свої сили через Таганрог та Новоазовськ у Маріуполь. Спочатку їх переміщують до Маріупольського району, а вже звідти розподіляють у напрямок Волновахи, Вугледара та Бердянська.

Якщо ми побачимо там більші проблеми з їхньою логістикою, це буде свідчити про те, що в Криму почнуться великі проблеми в окупантів, якщо посилиться "бавовна" на Маріупольському та Мелітопольському напрямку,

– зауважив Дмитро Забавін.

Чим менше сил росіян буде доходити з Таганрогу – тим більше буде у них проблем в тимчасово окупованому Криму.

Що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі