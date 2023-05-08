Відбуваються дивні речі з гвинтокрилами, – Андрющенко про військові переміщення у Маріуполі

В Маріуполі відбуваються нові дивні переміщення техніки. Мовиться про гвинтокрили, які від ночі базувалися на "Азовсталі", а наразі пішли в бік Мангуша та Бердянська.

Про це в ефірі 24 Каналу відзначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що було нараховано 15 гвинтокрилів.

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"Це схоже на якесь чергове військове переміщення. Бо до того не було такого базування гвинтокрилів на "Азовсталі". Їх перемістили десь ввечері-вночі і зранку пішли вони далі", – зупинився на деталях спікер.

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Крокує "побєдобєсіє"

Щодо інших подій в Маріуполі, то росіяни продовжують розмінування "Азовсталі", відзначив радник мера. Ця робота вчергове сприяє зустрічі окупантів з Кобзоном.

"Ми чуємо гучні вибухи, знову авіабомби потужні, які не розірвалися минулого року, коли бомбардували завод", – додав він.

Також до 9 травня – сакральної для Путіна дати – росіяни намагаються масово насаджувати свою ідеологію маріупольцям. Андрющенко зазначив, що окупанти за рознарядкою увінчують місто георгіївськими стрічками та іншою атрибутикою.

Проте маріупольці втомилися. Вчора ми бачили бабусю, яка ледь ходить, вона пішла і зрізала один з таких плакатів зі свого під'їзду. Тобто є достатній розрив між російською пропагандою і очікуванням Маріуполя на деокупацію,

– резюмував він.

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