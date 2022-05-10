Росіяни перемістили на територію України 500 мобілізованих бійців з окупованого Донбасу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує кидати на війну з Україною мобілізованих бійців з окупованого Донбасу. Окупанти перекинули на територію України близько 500 таких чоловіків.
Росія намагається не допустити просування українських оборонців
Відповідну інформацію 10 травня повідомили у пресслужбі Генштабу Збройних Сил України. Там заявили, що Росія вдалася до такого кроку, щоб не допустити просування українських оборонців.
Варте уваги Російські окупанти, яких мобілізували лише у квітні, вже потрапили в полон
Також, як наголосили у Генштабі ЗСУ, росіяни у такий спосіб вирішили підсилити свої війська. Тому Росія перемістила на територію України до 500 бійців, які були мобілізовані на окупованій території Луганщини та Донеччини.
З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ ворог додатково перемістив на територію нашої держави до 500 мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей,
– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Росія проводить мобілізацію на тлі втрат
- Станом на ранок 10 травня Росія вже не дорахується 26 тисяч військових у війні з Україною. На тлі шалених втрат Кремль провалив приховану мобілізацію у Росії.
- В українській розвідці повідомляли, що у Росії виникли великі проблеми із резервами. Через це Росія мобілізує до армії безробітних та "казаків" із Краснодарського краю та Ростовської області. Їм пропонують зарплату від 200 тисяч рублів.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Володимир Путін ніколи не оголосить загальну мобілізацію. На його думку, Кремль може оголосити часткову мобілізацію, зокрема в прикордонних з Україною областях.
- Радник міністра внутрішніх справ України та керівник БО "Лазар" Ростислав Смірнов теж сумнівається, що Путін вдасться до мобілізації.
- Українська омбудсменка Людмила Денісова інформувала, що в тимчасово окупованому Херсоні російські військові хочуть дати зброю ув'язненим. У планах росіян – змусити ув'язнених воювати проти ЗСУ.
- Також Денісова повідомляла, що в окупованому Криму триває 15 незаконна призовна кампанія. Росіяни змушують українців воювати проти власної держави.
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