Росіяни перемістили на територію України 500 мобілізованих бійців з окупованого Донбасу

Росія продовжує кидати на війну з Україною мобілізованих бійців з окупованого Донбасу. Окупанти перекинули на територію України близько 500 таких чоловіків.

Росія намагається не допустити просування українських оборонців

Відповідну інформацію 10 травня повідомили у пресслужбі Генштабу Збройних Сил України. Там заявили, що Росія вдалася до такого кроку, щоб не допустити просування українських оборонців.

Варте уваги Російські окупанти, яких мобілізували лише у квітні, вже потрапили в полон

Також, як наголосили у Генштабі ЗСУ, росіяни у такий спосіб вирішили підсилити свої війська. Тому Росія перемістила на територію України до 500 бійців, які були мобілізовані на окупованій території Луганщини та Донеччини.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ ворог додатково перемістив на територію нашої держави до 500 мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей,

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Росія проводить мобілізацію на тлі втрат

До теми – мобілізація в Росії прискорить аварію путінського режиму, – Яковенко: дивіться відео