Росіяни під час нової тривоги вдарили по енергооб'єкту Харкова, – ОП

Російські загарбники 29 грудня здійснили чергову терористичну атаку по Україні. Про повторну повітряну тривогу у Харкові повідомили приблизно через 2 години.

Російські окупанти атакували Харків. Загарбники влучили в один з енергооб'єктів Харкова. Про це Кирило Тимошенко розповів в ефірі телемарафону.

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У місті зупинилося метро.

Станом на 14:31 Ігор Терехов повідомив, що ворог знову атакує Харків. Під ударом опинився Індустріальний район.

Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. За руйнуваннями та постраждалими інформація уточнюється,

– заявив мер Харкова.

Захисники українського неба збили 54 ракети

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Залишалися там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

За лічені дні до Нового року Росія здійснила чергову терористичну атаку. Країна-терористка випустила по Україні 69 ракет. На щастя, 54 з них збили захисники українського неба.

Ворог атакував Україну