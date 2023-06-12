Слідом за Каховською ГЕС росіяни підірвали дамбу на Запоріжжі: наскільки серйозні наслідки

Ворог продовжує чинити злочини на території України. Слідом за Каховською ГЕС окупанти підірвали дамбу в Запорізькій області поблизу села Новодарівка.

Деталі про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він наголосив наскільки серйозними є наслідки для прилеглих територій.

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Наслідки підриву дамби

За словами Сергія Лишенка, ситуація з дамбою біля Новодарівки простіша, оскільки річка, на якій вона розташована, не є повноводною і такою масштабною, як Дніпро.

"Водойма, в якій зберігалася ця вода – штучно створений став, який використовувався для сільської риболовлі, зберігання води тощо. Він не буде мати масштабних наслідків, бо розлив води не створить суттєвих перешкод", – запевнив депутат облради.

Сергій Лишенко про підрив дамби на Запоріжжі: дивитись відео

Він додав, що за наявною інформацією внаслідок підриву дамби немає підтоплень житлових будинків. Ймовірно, окупанти хотіли таким чином розмити сільські дороги і унеможливити рух техніки.

Але такі їхні дії не створять суттєвих перешкод,

– додав Лишенко.

Ситуація біля Новодарівки: останні новини

Українські військові в рамках оборонної операції 4 червня звільнили село Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Утім, про це стало відомо 12 червня.

За інформацією військових, ворог декілька діб намагався повернути населений пункт під свій контроль, та всі його дії були марні.

Військові ЗСУ продовжують нарощувати успіх.