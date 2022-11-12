Визнали, що самі знищили: росЗМІ опублікували кадри підриву мосту на Каховській ГЕС

Тікаючи на лівий берег Дніпра, росіяни підірвали всі мости. У мережі з'явилося відео підриву переправи на Каховській ГЕС.

Пропагандистські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на мосту Каховської ГЕС, який влаштували росіяни під час відступу з правого берега Дніпра, пише 24 канал.

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Окупанти підірвали міст на Каховській ГЕС

Вперше інформація про підрив автомобільного мосту в районі Каховської ГЕС з'явилася ввечері 11 листопада.

РосЗМІ зазначають, що внаслідок вибуху на мосту на Каховській ГЕС дамба серйозних пошкоджень не зазнала.

Ця переправа сполучала лівобережну та правобережну частини Херсонської області.

Підрив мосту на Каховській ГЕС: дивіться відео

За даними американської компанії супутникових знімків Maxar, проїжджу частину та залізничну лінію через дамбу, здавалося, розірвали. Також було пошкоджено кілька інших переїздів, у тому числі залізничний міст і міст у Дар'ївці.

Нагадаємо, що росіяни зруйнували Антонівський міст – головний перехід через Дніпро. Його підірвали на світанку 11 листопада, безпосередньо перед тим, як ЗСУ зайшли в місто.

Очевидці розповідали, що перед світанком чув надзвичайно потужний вибух. Він не був схожим на ті, що лунали протягом усієї війни.

Контрнаступ на Херсонщині: головне

Українські військові успішно деокупують Південь. 9 листопада почали з'являтись повідомлення, що ЗСУ звільняють населені пункти на Херсонщині. Зокрема, звільнили Чорнобаївку та Берислав. Росіяни почали відводити війська на лівий берег.

Вже 11 листопада Міноборони повідомило про звільнення Херсона від окупантів. ЗСУ, а шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

В той день російське міноборони прозвітувало, що повністю перекинули свої війська на лівий берег Дніпра. Там заявили, що під час відходу не втратили жодної одиниці військової техніки та озброєння. Ну і звісно, що минулось без втрат серед особового складу.

Однак речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів цікаву історію про втечу окупантів. За його словами, кадирівці "підсмажили" своїх.

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