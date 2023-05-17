Самі собі створили пастку, – Гуменюк про диверсії росіян на Каховському водосховищі

Російські загарбники продовжують вчиняти злочини на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Так, вони намагаються штучно підняти рівень води на Каховському водосховищі, що на Херсонщині.

Однак такими діями росіяни загрожують лише своєму війську. Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Гуменюк висловилася щодо дій росіян на Каховському водосховищі

Речниця зазначила, що окупанти, підтоплюючи Каховське водосховище, створили собі "мінну пастку" на лівобережжі Херсонщини. До того ж вони також втратили багатьох своїх солдатів внаслідок, затопивши окремі ділянки регіону без попередження.

Вони самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували,

– підкреслила Гуменюк.

За її словами, такі дії викликали обурення серед російських пропагандистів. Тож тепер загарбники намагаються маневрувати по замінованих ділянках за допомогою човнів, які вони вкрали у жителів Херсонщини.

Крім цього, росіяни намагаються забирати з островів на Дніпрі все, що їм може знадобитися надалі на війні, зокрема, боєкомплекти та зброю.

Окупанти вчиняють диверсії на Каховському водосховищі