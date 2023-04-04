Росіяни підняли в небо МіГ-31: через загрозу атаки "Кинджалами" у всій Україні оголосили тривогу
По всій Україні 4 квітня оголосили повітряну тривогу. На території Білорусі у небо піднявся винищувач МіГ-31, носій ракет "Кинджал".
Близько 12:36 4 квітня у Києві оголосили про загрозу ракетного обстрілу, після чого тривогу оголосили у всіх регіонах країни. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Нова загроза, – Ігнат розповів про російські бомби, що можуть летіти до 70 кілометрів
По всій Україні оголосили повітряну тривогу12:36 У Києві та по всій Україні оголосили повітряну тривогу.12:39 Моніторингова група повідомила, що у небо злетів МіГ-31К військово-повітряних сил Росії. Він піднявся з аеродрому Мачулищі у Білорусі. Згодом цю інформацію підтвердила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Cил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона закликала українців бути обережними та закликала українців перейти в укриття.
Чому тривога оголошена по всій УкраїніМіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Вона може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину.
У яких регіонах оголосили повітряну тривогу
Внаслідок зльоту МіГ-31К тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області.
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області.
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Одеській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Львівській області;
- Івано-Франківській області;
- Хмельницькій області;
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Закарпатській області;
- Чернівецькій області.
Також повітряна тривога вже рівно рік як оголошена у Луганській області (її оголосили ще 4 квітня 2022 року, відтоді вона не припинялась). Крім цього, згідно з єМапа, від 11 грудня 2022 року тривога оголошена у тимчасово окупованому Криму.
Повітряна тривога в Україні 4 квітня / єМапа
У Києві попередили про роботу саперів
У Київській міській військовій адміністрації попередили, що на північних околицях Києва лунатимуть звуки вибухів. 4 квітня у Вишгородському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, тож в деяких районах міста може бути гучно. Людей закликали зберігати спокій.