Росіяни погрожували Україні "Кинджалами" – по всіх областях оголошували тривогу
2 березня 2023, 18:58Читать новость на русском
Ввечері 2 березня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підійняли в небо винищувач МіГ-31К – носій ракет "Кинджал".
Ввечері 2 березня після 18:53 по всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Була загроза, що ворог може атакувати ракетами "Кинджал". Проте згодом винищувач відійшов від пускових рубежів.
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Що відомо про повітряну тривогу в Україні 2 березня18:53 Про повітряну тривогу оголосили в Києві, після столиці про загрозу сповістили усі регіони.
Ворог тримає у Чорному морі носії ракет "Калібр"
У Військово-морських силах раніше повідомляли, що росіяни тримають у Чорному морі 4 носії ракет типу "Калібр" із загальним боєзапасом до 24 ракет.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що загроза ракетних обстрілів залишається високою по всій території України.