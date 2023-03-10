Росіяни підняли в небо носій "Кинджалів": по всій Україні оголосили повітряну тривогу
10 березня 2023, 09:15Читать новость на русском
Зранку 10 березня окупанти підняли у небо винищувач МіГ-31К. Внаслідок цього в Україні оголосили про загрозу ракетного обстрілу.
Близько 9 ранку 10 березня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. За перебігом подій слідкує 24 Канал.
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Що відомо про повітряну тривогу в Україні 10 березня09:10 Моніторингова група повідомила про зліт МіГ-31К військово-повітряних сил Росії – це носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехоплювати. Зліт МіГ можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.09:11 В областях України почали оголошувати повітряну тривогу, адже МіГ-31К здатний нести 1 гіперзвукову ракету Х-47м2 "Кинджал" і вражати цілі на відстані аж до 2 000 кілометрів. 09:20 У Марганецькому та Нікопольському районі Дніпропетровської області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.09:29 ЗМІ повідомили про вибухи у Херсоні.09:57 У Золочеві та Вовчанську Харківської області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.10:00 Є загроза артилерійського обстрілу прикордонних територій Сумської області.
Чому "Кинджал" майже неможливо перехопитиМаксимальна швидкість "Кинджала" – 10 махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Ці ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, тож перехопити їх майже нереально. При цьому після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз, тому засоби ППО фіксують його надто пізно та не встигають відреагувати. Прослідкувати момент запуску "Кинджала" у Повітряних сил поки немає технічної можливості.
У яких регіонах оголосили повітряну тривогу
Внаслідок зльоту МіГ-31К тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області.
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області.
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Одеській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Львівській області;
- Івано-Франківській області;
- Хмельницькій області;
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Закарпатській області;
- Чернівецькій області.
Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Там її оголосили ще аж 4 квітня 2022 року, відтоді вона не припинялась. Також, згідно з єМапа, від 12 грудня 2022 року тривога оголошена у тимчасово окупованому Криму.
Повітряна тривога в Україні 10 березня / єМапа