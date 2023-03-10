Росіяни підняли в небо носій "Кинджалів": по всій Україні оголосили повітряну тривогу

10 березня 2023, 09:15
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Зранку 10 березня окупанти підняли у небо винищувач МіГ-31К. Внаслідок цього в Україні оголосили про загрозу ракетного обстрілу.

Близько 9 ранку 10 березня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. За перебігом подій слідкує 24 Канал.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні 10 березня

09:10 Моніторингова група повідомила про зліт МіГ-31К військово-повітряних сил Росії – це носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехоплювати. Зліт МіГ можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.09:11 В областях України почали оголошувати повітряну тривогу, адже МіГ-31К здатний нести 1 гіперзвукову ракету Х-47м2 "Кинджал" і вражати цілі на відстані аж до 2 000 кілометрів. 09:20 У Марганецькому та Нікопольському районі Дніпропетровської області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.09:29 ЗМІ повідомили про вибухи у Херсоні.09:57 У Золочеві та Вовчанську Харківської області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.10:00 Є загроза артилерійського обстрілу прикордонних територій Сумської області.

 

Чому "Кинджал" майже неможливо перехопити

Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Ці ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, тож перехопити їх майже нереально. При цьому після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз, тому засоби ППО фіксують його надто пізно та не встигають відреагувати. Прослідкувати момент запуску "Кинджала" у Повітряних сил поки немає технічної можливості.

У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Внаслідок зльоту МіГ-31К тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області.
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області.
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Одеській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Львівській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Хмельницькій області;
  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Закарпатській області;
  • Чернівецькій області.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Там її оголосили ще аж 4 квітня 2022 року, відтоді вона не припинялась. Також, згідно з єМапа, від 12 грудня 2022 року тривога оголошена у тимчасово окупованому Криму.


Повітряна тривога в Україні 10 березня / єМапа

 
Автор: Анастасія Кушпіт