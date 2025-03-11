Льотчик-інструктор пояснив, чим Україні загрожує підняття росіянами літака А-50

Росіяни після тривалої перерви підняли 10 березня поблизу з українським кордоном літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Наслідки його роботи українці зможуть відчути невдовзі.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, з якою метою росіяни використали ДРЛС А-50 в період, коли США призупинили обмін розвідданими з Україною. Також українським силам раніше вдалося уразити літаки А-50.

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Яке основне завдання А-50

"Це прямий зв'язок з призупиненням США надання розвідданих Україні. Трамп міг узгодити це з Владіміром Путіним, і коли росіяни отримали дані, що наша країна не має інформацію щодо злету А-50 і не зможе підготуватись до його ліквідації", – припустив льотчик-інструктор.

Знищення цього літака, за його словами, може відбутися безпосередньо на аеродромі. Це великий літак, який гарно збивається під час злету та приземлення.

ДРЛС А-50 Це авіація далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛС). Літак має розмах крила – 50,5 метра, а його довжина – 48,27 метра. Він був створений за радянських часів на базі військово-транспортного борту Іл-76. До літака було додано радіотехнічний комплекс "Джміль", який утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50.

Основне завдання А-50 – відстежувати переміщення військ та алгоритм роботи зенітно-ракетних комплексів системи протиповітряної оборони. Це потрібно для того, щоб підготуватися до здійснення повітряної атаки,

– наголосив Світан.

Для розшифрування отриманих даних росіянам потрібно 1 – 2 дні, і під кінець тижня, на його думку, вони можуть завдати ураження по українських тилах. Тому в ці дні потрібно бути обережними і реагувати на оповіщення, особливо щодо атак ворога балістичними ракетами.

Їхня швидкість дуже велика. Росіяни можуть залучити для атаки велику кількість ракет різних типів,

– підкреслив Роман Світан.

Перший удар противник, як зазначив військовий експерт, намагатиметься завдати по розташуванню українських ЗРК. А другий удар може бути по інфраструктурних об'єктах, після того, як він спробує вирубити знову розвідані місця розташування українських пускових установок.

Зазначимо, що військовий експерт Павло Нарожний сказав, що А-50 може виявляти повітряні цілі на відстані до 600 кілометрів. Росія має на озброєнні ракети, що здатні уразити умовний літак на відстані до 300 кілометрів, і для того, щоб вони відпрацювали на таку відстань, потрібен саме А-50. Цей літак "підсвічує" ціль ракеті і веде її, керуючи нею для збиття на великій відстані.