На який напрямок росіяни підвозять резерви та боєприпаси: військовий огляд від Світана

Росія збирає ще одне угруповання військ на північному кордоні з Україною. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив новий задум наступу росіян.

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Плани росіян щодо фронту

На думку військового експерта, скоріш за все, буде виступ росіян в напрямку Богодухів – Охтирка. Адже це оптимальний варіант спробувати вийти на трасу, яка йде повз Богодухова на Суми, та якось її перерізати.

Щодо міста Суми – там дійсно зі сторони Суджа можуть почати росіяни рух. Там вже скупчено їх близько 10 тисяч. Туди підвозять резерви та боєприпаси,

– розповів Роман Світан.

"Також не варто забувати напрямок на Чернігівщину зі сторони Брянської області Клинці, Климова. Там розташовано 2 серйозних бази й декілька тисяч росіян", – додав військовий експерт.

Допомога від Іспанії

Іспанія планує надати Україні пакет військової допомоги на загальну суму 1,129 мільярда євро. Туди увійдуть танки Leopard, а також ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами Світана, нам самим треба вчиняти так, як іспанці. Адже зараз вони починають самостійне виробництво ракет до Patriot.

Нам також потрібно їх почати виробляти. Адже це ракети "розхідники". Вони дорогі, але тоді, коли йдуть на продаж. При власному виробництві вони значно дешевші,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що саме тому нам дуже важливо робити так, як Іспанія, – почати виробляти хоча б протибалістичні ракети.

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