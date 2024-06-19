"Немає сенсу приховувати": у 3 ОШБр сказали, що насправді відбувається на Луганщині

Ситуація по лінії фронту залишається складною. Росіяни, маючи перевагу у боєприпасах та зброї, вдаються до загрозливих дій. Зокрема, загострюється боротьба на Луганському напрямку.

Окупанти планують вийти на межі Луганської області. Детальніше про ситуацію на Луганщині 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

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Росіяни проводять наступальні дії на Луганщині

Днями у мережі з'явилося багато закликів до військового командування України підсилити ділянку фронту в районі Борової, на Куп'янщині та на Слобожанщині. Бо росіяни нібито сконцентрували там суттєві резерви та буцім вже готові розгортати наступальні дії у цьому районі.

Загалом зараз настрої противника повністю зрозумілі, приховувати їх немає сенсу. Протягом останнього місяця противник намагався усілякими способами проломити нашу лінію оборону, смугу відповідальності 3-ї ОШБр. Противник хоче вийти на ключовий для себе логістичний населений пункт Борова,

– наголосив Родіон Кудряшов.

Тож Третя штурмова бригада стоїть справді на основному напрямку концентрації зусиль російських окупантів. Водночас Кудряшов пояснив, що росіяни немає наразі жодних оперативних успіхів. А навіть за найменший тактичний успіх ворог платить велику ціну.

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Ситуація продовжує бути гострою. Ми бачимо перекидання резервів з боку противника для того, аби посилити інтенсивність саме у нашій смузі відповідальності. На сьогодні зрозуміло, що ми знову перебуваємо у важливій ділянці фронту, тож потрібно більше боєприпасів та резервів,

– зауважив Кудряшов.

"Банзай-атаки" росіян

Починаючи нові наступальні дії, російське командування стратегічно нічого не змінило з початку повномасштабного вторгнення.

Вони використовують свою перевагу у боєприпасах, техніці та особовому складі. Противник пробує здійснювати рейдово-ударні дії з технікою та піхотою під щільним прикриттям. Також вони концентрують свою піхоту близько до лінії боєзіткнення та віддають наказ про штурмові дії,

– розповів Кудряшов.

Майор ЗСУ пояснив, що одночасно штурмують 2 – 3 ротних опорних пункти.

"Це, можна сказати, масові банзай-атаки, які закінчуються штурмами в один бік. Противник також вдало використовує артилерію, маючи велику кількість боєприпасів. Але повторю, що мовиться про певні тактичні успіхи", – додав Кудряшов.

На сьогодні росіяни є далекими від оперативних успіхів. Тож ситуація, хоч і складна, втім її контролює Третя штурмова бригада.