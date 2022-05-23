Росіяни пішли на жорсткий політичний шантаж, – політолог про кошти на відбудову України

Україні нічого ніколи не вдавалось "завдяки", завжди лише "всупереч". Тому ось ці важкі випробування, які зараз впали на нашу долю, ми маємо максимально використати у власних інтересах.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що сьогодні в Раді дуже легко приймати всі європейські закони, адже всі колаборанти замовкли і бояться говорити.

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Давидюк переконаний, що ми справді можемо і повинні максимально швидко рухатися в ЄС. Вже зараз триває активна дискусія, щодо того аби передати Україні кошти від конфіскованого російського майна, пояснює політолог.

Росіяни не гребують будь-якими методами і зараз пішли на жорсткий політичний шантаж. Окупанти зараз шантажують США та Європу, дуже сильно погрожують. Нам потрібно бути дуже активними, адже нас можуть просто "кинути", як би це не звучало,

– додає Микола Давидюк.

Росіяни "розвалили" нам майна на 600 мільярдів доларів. Нам дуже потрібні ось ці конфісковані у росіян кошти, максимально швидко потрібно ввести їх в Україну. Будь-який політик, який скаже, що це неможливо – нехай скаже про це у центрі Маріуполя, говорить політолог Давидюк.

Найближчим часом в ЄС планують створити трастовий фонд для відновлення України. Хто ним буде керувати поки невідомо, але в Європі довіряють українській владі, про це сказав президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Він також навів приклад вже існуючої підтримки, яка підтверджує, що в ЄС дослухаються до української влади. За словами Мішеля, побратимство між регіонами та муніципалітетами в Європі та регіонами та муніципалітетами в Україні, яке запропонував Володимир Зеленський – це підтримали в Європі.

Позиція українських дипломатів щодо членства України в ЄС

За словами Кулеби, надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року зможе приблизити її до перемоги у війні з Росією. Дмитро Кулеба наголосив, що війна проти України та решти Європи триватиме доти, доки Путін вірить, що в України немає європейського майбутнього. І вторгнення Росії в Молдову, Грузію та Україну є цьому свідченням.

На його думку, надання Україні статусу кандидата в червні буде сильним політичним кроком, який надійно закріпить Україну в рамках європейського інтеграційного проєкту та виправить десятиріччя помилок політики невизначеності.

Також очільник українського МЗС запевнив – якою би не була ціна, яку ЄС доведеться сплатити зараз, вона набагато нижча за ціну, яку довелося би заплатити у випадку перемоги Путіна.

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