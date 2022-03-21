Росіяни пишуть на своїй техніці "на Берлін", бо хочуть піти далі, – Зеленський

У понеділок, 21 березня, Володимир Зеленський звернувся до жителів Європи, насамперед до мешканців Німеччини. Він розповів, що агресори пишуть на своїй техніці "на Берлін".

Тож цілком ймовірно, що російські загарбники планують вийти за межі України. І Німеччина цілком може стати ціллю.

До теми Європо, ви маєте силу потужнішу за танки, без вас у Росії не буде грошей на війну, – Зеленський

Тож президент попросив європейців діяти. Зокрема, не спонсорувати Росію.

Ми воюємо за наш порятунок, проти однієї з найчисельніших армій у світі, проти ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни вже зараз пишуть "на Берлін". Бо вони хочуть піти далі, значно далі, ніж Україна. Вони хочуть піти всюди, вони хочуть піти до вас,

– заявив президент України.

Це наймасштабніша війна в Європі з часів Другої світової війни

Глава держави нагадав про злочини російської армії, як вони розстрілюють мирних жителів, біженців, створюють штучний голод у населених пунктах та випалюють житлові квартали. Це наймасштабніша війна в Європі з часів Другої світової війни.

Ми воюємо проти окупантів, які застрілюють біженців на дорогах, які вбивають звичайних мирних людей, які створюють штучний голод цілим містам, які спалюють житлові квартали. За 3 тижні цієї війни загинуло вже 115 дітей. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової,

– наголосив Зеленський.