Вороги атакують позиції ЗСУ гелікоптерами, гатять зі "Смерчів" та С-300, – ОК Південь

російські загарбники на Півдні України обстрілюють позиції ЗСУ, застосовуючи тактику дистанційної дії. Під вогнем окупантів також мирні міста.

Окупанти атакували позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення

В оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію у своїй зоні відповідальності. Повідомляється, що протягом ночі ворог тричі гелікоптерними парами атакував позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

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Окупанти вдарили ракетами по населених пунктах. росіяни застосували реактивні снаряди "Смерчів" в напрямку Олександрівки та Кривого Рогу. Загарбники влучили по відкритих поверхнях, внаслідок чого обійшлося без жертв.

Ворог вкотре для обстрілу використав протиракетні системи С-300, якими обстріляв Березнегувате. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлі навчальних закладів, лісогосподарства. На щастя, постраждалих нема.

В ОК "Південь" повідомили про те, що ворог влучив ракетою по Новому Бугу, через що пошкоджено 25 будинків і поранено 7 цивільних, серед яких 2 дитини.

Важкою ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню "Град" окупанти обстріляли Нікопольський район. У Марганці пошкоджено 4 приватні будинки й постраждали дві людини.

Окупанти обстріляли Запоріжжя

російські військові у ніч проти 24 серпня двічі атакували місто Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що під час першого удару окупанти влучили в об'єкти інфраструктури.

Згодом Олександр Старух уточнив, що ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району.

Повторні вибухи у Запоріжжі прогриміли приблизно о 4 годині ранку. росіяни знову атакували інфраструктурний об'єкт обласного центру.

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, наразі відомо про влучання снарядів російських окупантів у 6 житлових помешкань. Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

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