"Гра у пісочниці": чи проведуть окупанти "референдум" після ультиматума Зеленського

російські загарбники вже готують так звані "референдуми" за приєднання до росії на тимчасово окупованих територіях України. Однак результати цього незаконного дійства не матимуть жодної юридичної сили.

Тому такі "референдуми" – це не більше, ніж "гра у пісочниці". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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Крім цього, Володимир Зеленський заявляв, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Півдня України росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

Піонтковський ж додав, якщо це таки трапиться, то результати псевдореферендумів не матимуть жодного значення у міжнародному сенсі.

Для світової спільноти, для України – і Донбас, і окуповані частини Херсонської області, і Крим – це території України. А те, як вони будуть називатись – не має жодного значення з точки зору міжнародного права,

– сказав публіцист.

І додав, що особливо для Збройних Сил України – це тимчасово окуповані території, які вони будуть звільняти від загарбників.

"Тому те, як окупанти їх називатимуть – хоч графствами чи частиною росії – немає різниці у статусі. Може, їм там подобається, люди "грають у пісочниці", оскільки щодо використання ядерної зброї путіну вже чітко дали зрозуміти, що станеться у такому разі", – додав Піонтковський.

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