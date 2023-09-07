Окупанти готуються святкувати День визволення Донбасу: з переляку глушать зв'язок й інтернет

Російські загарбники продовжують створювати картинку того, що людям на окупованих територіях "живеться краще", ніж до того, як вони перебували у складі нашої держави. Так, росіяни готуються влаштувати свято, до так званого Дня визволення Донбасу від німецьких окупантів.

Про це 24 Каналу повідомили джерела у спецслужбах. Попри це, російські загарбники все ж бояться, що щось цього дня може трапитися, тому вже глушать мобільний зв'язок й інтернет для громадян на окупованих територіях.

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Окупанти планують святкувати День визволення Донбасу

Представники спецслужб наголосили, що загарбники із терористичного угруповання "ДНР" 8 вересня готуються відзначити День визволення Донбасу на тимчасово окупованій Донецькій області із традиційною помпезністю попри той факт, що наразі регіон окупували нацисти сучасності, а місцеве населення потерпає під п'ятою загарбників. Зокрема, вони планують влаштувати "виставу" поблизу визначного для української історії місця, а саме – Савур-могили.

Довідка! Савур-могила – курган у східній частині Донецької області, який розташований на стику з українською Луганською областю та Ростовською областю у Росії. Це місце є стратегічною висотою, тому тут неодноразово відбувалися битви за його контроль.

Зокрема, на Савур-могилі відбувалися найзапекліші битви часів Другої світової війни, а також і часів російсько-української війни, у 2014-му. Також відомо, що окупанти знущалися з українських захисників, які героїчно обороняли курган від окупації.

Спецслужбовці підкреслили, що цього разу окупанти можуть звезти сюди проросійську масовку з різних міст і сіл області, а також, імовірно, і самої країни-агресорки. Не виключають у спецслужбах і можливих провокацій на цій "процесії".

Варто зазначити, що вочевидь, росіяни переживають через безпеку проведення цієї "події", тому вже заздалегідь до неї готуються. Зокрема, 7 вересня по всій окупованій території Донецької області вимкнули єдиний оператор мобільного зв'язку "Фенікс". Тому наразі жителі регіону перебувають без мобільного зв'язку та інтернету.

Наостанок спецслужбовці наголосили, що найбільш вірогідним є варіант, що мобільний зв'язок окупанти відключили, для чергових обстрілів населених пунктів на окупованих територях – аби ніхто зі свідків не міг поділитися доказами причетності росіян до воєнних злочинів.

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