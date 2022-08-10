Окупанти посилено шукають робітників для ремонту Антонівського мосту: що пропонують натомість

російські вбивці використовують людей на тимчасово окупованих територіях. Вони обіцяють їм гроші за ремонт Антонівського мосту.

Про це для 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зазначив, що росіяни намагаються усунути чергове пошкодження Антонівського моста.

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"Перед цим було знищення бази підприємства колаборантів, яке активно ремонтувало мости. Зараз прибула якась компанія з Воронежа. Там лише інженерно-технічний персонал", – сказав Молчанов.

Не можуть набрати працівників

За словами активіста, росіяни робітників вони набирають, як не дивно, в Херсоні. Хочуть знайти хоч різноробів.

Платять по 4 тисячі рублів на день. Шукають чорноробів, які погодилися б з ризиком для життя це ремонтувати. Поки що достатньої кількості персоналу вони не набрали. Невідомо, чи зможуть приступити до цих ремонтів,

– сказав Молчанов.

Він зазначив, що росіяни можуть користуватися понтонними переправами й у них є можливість втекти. Окупанти заявляли, що 10 серпня міст буде відкритим, але це було ще до останнього влучання і пошкодження російської техніки, яка там працювала.

"Після цього ніяких заяв немає. Міст закритий для будь-якого руху, крім, пішого. Він перекритий блок-постами. Ми не знаємо, чи можуть пустити хоча б легковий транспорт", – додав Молчанов.

Обстріл Антонівського моста

Про останній удар по мосту, який є логістично важливим для угруповання окупантів на правому березі Дніпра Півдня України, повідомили у ніч на 9 серпня. Українські захисники використали ракети HIMARS. Об'єкт сполучає Херсон з Олешками і є головною транспортною артерією на шляху до Криму.

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