Ефективність атак не збільшує: чому окупанти почали використовувати квадроцикли

На Запорізькому напрямку російські загарбники почали атакувати із застосуванням квадроциклів. Ворог намагається змінювати тактики, маючи певні цілі.

Однак застосування квадроциклів не збільшує ефективність таких атак окупантів. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Яку мету переслідує ворог

Олександр Мусієнко припустив, що зараз росіяни використовують квадроцикли через погодні умови. Можливо, зараз піхотинцям важче переміщуватись самостійно, тому намагаються це робити за допомогою квадроциклів.

Також питання у тому, що залежно від того, яка ділянка, який тип мінування. Якщо там стоять протитанкові міни, вона на квадроцикл може й не спрацювати. Їм просто тут видніше. Тому що вони здійснювали мінування територій,

– сказав він.

Крім того, квадроцикли можуть надавати окупантам темпу. Також, на думку загарбників, те, що вони можуть пересуватися швидше, ніж піхота, має дезорієнтувати ЗСУ.

"Тобто якусь мету вони закладають у це. Тут завжди потрібно дивитися, чи значно збільшує це ефективність таких атак. Поки що цього не помітно", – підкреслив військовий експерт.

Окупанти використовують квадроцикли: що відомо