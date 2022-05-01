Росіяни почали експропріацію помешкань маріупольців: у їхні будинки заселяють невідомих осіб

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про нові злочини росіян. Вона заявила, що окупанти почали процес експропріації помешкань маріупольців, які виїхали з окупованих територій.

Людмила Денісова повідомила, що росіяни заселяють у помешкання українців невідомих людей. Вона наголосила, що йдеться не про одиничні випадки.

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Денісова розповіла про нові злочини росіян

З такою ситуацією зіткнулася жителька маріупольського селища Старий Крим. Жінка дізналася, що у її будинку відтепер живуть абсолютно сторонні люди. Ба більше, вона додала, що "нові мешканці" її будинку отримали на це дозвіл, виданий так званою селищною радою, яка функціонує під прапором квазіреспубліки "ДНР".

Часом "нові мешканці" навіть відмовляються віддавати законним власникам їхні ж речі, якщо вони приїжджають за ними. Денісова додала, що це свідчить про тотальне самоуправство та беззаконня на тимчасово окупованій території.

Що таке експропріація Це примусове позбавлення власності. Зазвичай термін експропріація використовується у випадках вилучення майна державою чи громадою.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що таким чином росіяни порушують право власності, яке гарантує стаття 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Денісова також закликає Комісію ООН, яка веде розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну, звернути увагу на нові злочини російських військових та порушення прав людини в Україні.

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Людмила Денісова повідомила, що Росія не дотримується домовленостей та умов поводження з військовополоненими. Ворог вбиває українських полонених. Денісова підтвердила смерть військового, якому гарантували безпеку. Його вбили після тортур.

Денісова також заявила, що з кожним днем війни зростає кількість жертв серед цивільного населення. Крім того, ворог нещадно нищить українські міста та села. Вона наголосила, що вбивство мирного населення, обстріли міст та цивільних об’єктів армією агресора зі зброї, суворо забороненої міжнародним гуманітарним правом, – воєнні злочини та злочини проти людяності.

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